В Городищенском районе скончался ребенок, проглотивший магниты

Происшествия

В Городищенском районе скончался ребенок, проглотивший магниты
Печать
Max

В Пензенской области скончалась 2-летняя девочка, проглотившая 35 маленьких магнитов. Информация о случившемся появилась в канале Городищенского района в МАХ в понедельник, 18 мая.

«Ужасная трагедия произошла в селе Средняя Елюзань. С 14 мая малышке стало плохо - ее мучила тошнота», - сообщается в посте.

Когда родители привезли девочку в областную больницу имени Н. Ф. Филатова, ее госпитализировали. Во время экстренной операции в организме обнаружили инородные предметы.

«К сожалению, вечером 16 мая малышка скончалась», - отмечается в сообщении.

В региональном управлении СКР сетевому изданию «ПензаИнформ» пояснили, что Городищенский межрайонный следственный отдел сейчас устанавливает обстоятельства смерти несовершеннолетней, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
ребенок смерть скр
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!