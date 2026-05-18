В Городищенском районе скончался ребенок, проглотивший магниты

В Пензенской области скончалась 2-летняя девочка, проглотившая 35 маленьких магнитов. Информация о случившемся появилась в канале Городищенского района в МАХ в понедельник, 18 мая.

«Ужасная трагедия произошла в селе Средняя Елюзань. С 14 мая малышке стало плохо - ее мучила тошнота», - сообщается в посте.

Когда родители привезли девочку в областную больницу имени Н. Ф. Филатова, ее госпитализировали. Во время экстренной операции в организме обнаружили инородные предметы.

«К сожалению, вечером 16 мая малышка скончалась», - отмечается в сообщении.

В региональном управлении СКР сетевому изданию «ПензаИнформ» пояснили, что Городищенский межрайонный следственный отдел сейчас устанавливает обстоятельства смерти несовершеннолетней, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.