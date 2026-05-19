В Засечном женщина пострадала в ДТП с мотоциклом

В понедельник, 18 мая, в Засечном столкнулись легковой автомобиль BMW и мотоцикл Honda.

По предварительным данным, авария произошла в 21:55 напротив дома № 2 на улице Звездной. Иномаркой управлял 37-летний мужчина, мотоциклом - 28-летний.

Травмы в аварии получила 47-летняя пассажирка мотоцикла, медики госпитализировали ее, сообщили в областной ГАИ.

По факту ДТП проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Днем 18 мая авария с участием мотоциклиста случилась в Пензе. На проспекте Победы мужчина врезался в препятствие и пострадал.