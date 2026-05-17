В Пензенской области снова объявляли «Ракетную опасность»

Ранним утром воскресенья, 17 мая, в Пензенской области ввели режим «Ракетная опасность». Губернатор Олег Мельниченко сообщил об этом в 3:07.

«Запущены звуковые сирены, речевое оповещение, СМС-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению.

При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании. Если вы на улице - зайти в ближайшее укрытие. В безопасном месте нужно оставаться до сигнала «Отбой ракетной опасности», - уточнил глава региона.

В 4:15 появилось объявление об отбое ракетной опасности.

Последний раз ракетную опасность в Пензенской области объявляли утром 7 мая.

Накануне вечером, в 23:04, в регионе ввели режим «Беспилотная опасность». Его отменили в 4:17.