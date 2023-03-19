В прокуратуре раскрыли подробности смертельного ДТП на ул. Гагарина

19.03.2023 | 09:24

Столкновение микроавтобуса Iveco и автомобиля Kia Cerato на улице Гагарина в субботу, 18 марта, произошло потому, что водитель Iveco не уступил дорогу легковушке.

Об этом сообщили в областной прокуратуре.

ДТП случилось около 13:20. Водитель автобуса перевозил жителей Нижегородской области, в их числе были и дети. Он хотел повернуть и в этот момент столкнулся с Kia, которой управлял 33-летний автомобилист.

Тот получил травмы, не совместимые с жизнью и погиб на месте аварии. В салоне находился мальчик 2015 года рождения. Медики доставили ребенка в больницу, где он позже скончался.

В ДТП пострадали несколько пассажиров автобуса.

«На место аварии в целях координации действий уполномоченных служб выезжал прокурор Октябрьского района Пензы. В ходе проверки органами прокуратуры будут установлены обстоятельства и причины случившегося, дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения», - рассказали в прокуратуре.

При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Также по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следователи оценят техническое состояние автобуса, условия его эксплуатации, установят обстоятельства, способствовавшие аварии.