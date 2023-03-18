Причины смертельного ДТП в Пензе устанавливают следователи

18.03.2023 | 20:16

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту ДТП, унесшего жизни двух человек - ребенка и взрослого мужчины.

По данным следствия, в субботу, 18 марта, на улице Гагарина случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса Iveco и автомобиля Kia Cerato.

В результате аварии погибли водитель Kia, 1989 года рождения, и находившийся в салоне ребенок 2015-го, пострадали несколько пассажиров автобуса.

Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

«Будут исследованы техническое состояние и условия эксплуатации автобуса, а также обстоятельства, способствовавшие ДТП», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.