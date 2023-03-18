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Происшествия

В Пензе легковой автомобиль врезался в автобус

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В субботу, 18 марта, в Пензе случилось серьезное ДТП с участием пассажирского транспортного средства.

Видео с места событий опубликовано в группе «Сова Пенза авто». На них запечатлены автобус с надписью «Пассажир» на боку и автомобиль Kia.

У автобуса с правой стороны разбито стекло, у иномарки смята вся передняя часть.

На записи также видно, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и спасатели, прибыли бригады скорой медицинской помощи и реанимации.

Один из очевидцев пояснил, что автобус поворачивал с Гагаринского путепровода на улицу Ленина, а водитель Kia въезжал на мост и врезался в правую заднюю часть автобуса так, что его развернуло.

Есть ли пострадавшие, не сообщается.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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