В Пензе легковой автомобиль врезался в автобус

18.03.2023 | 14:58

В субботу, 18 марта, в Пензе случилось серьезное ДТП с участием пассажирского транспортного средства.

Видео с места событий опубликовано в группе «Сова Пенза авто». На них запечатлены автобус с надписью «Пассажир» на боку и автомобиль Kia.

У автобуса с правой стороны разбито стекло, у иномарки смята вся передняя часть.

На записи также видно, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и спасатели, прибыли бригады скорой медицинской помощи и реанимации.

Один из очевидцев пояснил, что автобус поворачивал с Гагаринского путепровода на улицу Ленина, а водитель Kia въезжал на мост и врезался в правую заднюю часть автобуса так, что его развернуло.

Есть ли пострадавшие, не сообщается.