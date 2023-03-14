В Заречном одновременно загорелись два BMW

14.03.2023 | 12:16

Утром во вторник, 14 марта, в Заречном сгорели два автомобиля одной марки.

Видео с места происшествия появилось в телеграм-канале «Zаречный в теме». На нем запечатлены поврежденные пламенем иномарки. Рядом находится сотрудник полиции.

Как сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» начальник Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ЗАТО Кристина Найденова, в 4:38 поступило сообщение о том, что во дворе дома № 41 на проспекте 30-летия Победы горят легковые машины.

По адресу выехали 14 человек личного состава на 4 спецавтомобилях. Они подтвердили, что горят два BMW.

В кратчайшие сроки пожар был ликвидирован. Его площадь составила 2 кв. м. Причина пожара устанавливается.

Это не первый такой случай в Заречном. В августе 2022 года на улице Транспортной загорелся Jaguar XF. 11 пожарных, прибывших на трех спецавтомобилях, быстро потушили его.