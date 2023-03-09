Названа причина скопления пожарных машин у «Суворовского»

09.03.2023 | 10:00

Вечером в среду, 8 марта, жителей Пензы встревожило скопление спецтехники у крупного торгового центра.

Видео с места событий, сделанное в 21:25, появилось в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте». На нем запечатлены несколько пожарных машин с включенными сиренами.

«ТЦ «Суворовский». Время 21:15», - указал автор.

Подробности ЧП рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

В 21:19 поступил вызов на административное здание, расположенное на улице Суворова. По адресу прибыли 37 пожарных на 8 спецавтомобилях.

Выяснилось, что произошло тление горючих отходов и отложений в вытяжке на площади 0,5 кв. м. Его ликвидировали в кратчайшие сроки подручными средствами.

В пресс-службе добавили, что инцидент, причины которого установит проверка, произошел вне помещений торгового центра.

Фото № 2 - Василий Васильков, «Типичная Пенза».