Названа предварительная причина смертельного пожара в селе Чертково

В селе Чертково Бессоновского района проводится доследственная проверка по факту смерти 81-летнего местного жителя.
Его тело обнаружили после ликвидации пожара в доме на Центральной улице.
ЧП случилось вечером в воскресенье, 5 марта. Огонь уничтожил строение общей площадью 70 кв. м.
Следователи установили, что погибший пенсионер - хозяин дома, он проживал один. На его теле не нашли каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
«По предварительным данным, возможной причиной пожара мог стать перекал печи», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства возгорания. После завершения проверки примут процессуальное решение.
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