Названа предварительная причина смертельного пожара в селе Чертково

06.03.2023 | 16:39

В селе Чертково Бессоновского района проводится доследственная проверка по факту смерти 81-летнего местного жителя.

Его тело обнаружили после ликвидации пожара в доме на Центральной улице.

ЧП случилось вечером в воскресенье, 5 марта. Огонь уничтожил строение общей площадью 70 кв. м.

Следователи установили, что погибший пенсионер - хозяин дома, он проживал один. На его теле не нашли каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

«По предварительным данным, возможной причиной пожара мог стать перекал печи», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства возгорания. После завершения проверки примут процессуальное решение.