В Бессоновском районе при пожаре погиб 81-летний мужчина

06.03.2023 | 09:20

Вечером в воскресенье, 5 марта, в Бессоновском районе случился смертельный пожар. Сигнал о ЧП поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 21:54.

На улице Центральной в селе Чертково загорелся крытый шифером срубовой дом общей площадью 70 кв. м.

На тушение прибыли 13 пожарных, привлекалось 4 спецмашины, однако огонь уничтожил строение.

Спасатели обнаружили мертвым мужчину 1941 года рождения, сообщили в пресс-службе управления.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. В причинах и обстоятельствах гибели человека будут разбираться следователи.