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Происшествия

После пожара на фабрике в Кузнецке проверят другие предприятия

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После пожара в цеху мебельной фабрики в Кузнецке возникли вопросы к обеспечению пожарной безопасности на этом предприятии.

ЧП во время совещания в администрации города прокомментировал мэр Сергей Златогорский.

«Человеческий фактор плюс недостаточное внимание к технической стороне вопроса приводит к вот таким издержкам. Горело здорово», - резюмировал он.

По словам Златогорского, в 2022-м он посещал предприятие - оно довольно крупное и обеспечивает рабочими местами множество человек. Теперь предстоит разобраться, как на фабрике планируют восстанавливать работу.

«Очевидно, что при всей пожароопасности этих производств все-таки внимания вопросам как технической оснащенности, так и инструктажей, организации работы в безопасном режиме уделяется недостаточно», - указал мэр.

Он добавил, что областное правительство готовится принять решение о проверке состояния системы пожарной безопасности на пензенских предприятиях.

Пожар в цеху мебельной фабрики случился днем в воскресенье, 19 февраля. Огонь охватил 1 200 кв. м. Его ликвидацией занимались 48 спасателей, прибывших на 15 спецавтомобилях.

Это уже второе возгорание на мебельном производстве в Кузнецке с начала года. 10 февраля загорелся мебельный цех на улице Республики, эвакуировали 30 рабочих. Площадь пожара составила 100 кв. м.

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Источник — видео vk.com/podslushanokuzneck
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