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Происшествия

В клубе на проспекте Строителей случилось ЧП с подростком

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В Пензе в клубе на проспекте Строителей школьнице потребовалась помощь медиков. Девочка потеряла сознание во время мероприятия.

В Telegram-канале клуба распространили кадры, запечатлевшие, как находящуюся без сознанию юную посетительницу поднимают мужчины.

Администрация заведения рассказала подробности. Инцидент, по их словам, произошел 3 декабря, когда в клубе организовали квест.

«Несовершеннолетняя девочка сильно переборщила с алкоголем или другими веществами, это сильно сказалось на ее состоянии, что привело к полной потери сознания. Персонал моментально отреагировал, увидев, как она упала на пути к выходу, вскоре приехала скорая и увезла ее в больницу, где девочку откачивали», - говорится в сообщении.

Администрация предупредила, что впредь будет тщательней отслеживать на входе состояние клиентов, а также проверять паспорт. Лиц младше 14 лет на мероприятие не пропустят.

В августе региональный минздрав обнародовал статистику по острым алкогольным отравлениям у подростков. За 8 месяцев с таким диагнозом в больницу № 6 Пензы поступили 13 несовершеннолетних - как правило, дети из благополучных семей, которые решились впервые попробовать спиртное.

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