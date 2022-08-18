В Пензенской области 13 подростков отравились алкоголем

18.08.2022 | 09:37

За 8 месяцев в клиническую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина Пензы поступило 13 подростков с острым алкогольным отравлением.

Больше всего подобных инцидентов регистрируется в летние месяцы, поскольку несовершеннолетние остаются без присмотра взрослых и предоставлены сами себе.

«Как правило, это дети из относительно благополучных семей, которые решили попробовать алкоголь в первый раз. Учитывая, что организм ребенка (самому младшему было менее 14 лет) не приспособлен к подобного рода напиткам и подросток не знает и не понимает, как алкоголь действует на его организм, чаще всего это заканчивается острым отравлением», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

По словам врачей, детей с острым алкогольных отравлением доставляет в больницу бригада скорой, они пребывают в бессознательном состоянии, иногда в бреду. Зафиксированы и случаи агрессивного поведения, когда подростки кусаются, кричат.

Некоторых подростков находили на улицах или пляжах прохожие. Ребята лежали на скамейках и газонах.

В больнице врачи проводят детоксикацию. После этого с юными пациентами беседует медик или психолог.

«Как правило, детям очень стыдно за свое поведение и они клятвенно обещают больше не пить. Повторно своих пациентов врачи видят редко. Одного такого неудачного раза обычно хватает, чтобы подросток сделал выводы», - добавили в минздраве.