В Пензенской области 13 подростков отравились алкоголем

За 8 месяцев в клиническую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина Пензы поступило 13 подростков с острым алкогольным отравлением.
Больше всего подобных инцидентов регистрируется в летние месяцы, поскольку несовершеннолетние остаются без присмотра взрослых и предоставлены сами себе.
«Как правило, это дети из относительно благополучных семей, которые решили попробовать алкоголь в первый раз. Учитывая, что организм ребенка (самому младшему было менее 14 лет) не приспособлен к подобного рода напиткам и подросток не знает и не понимает, как алкоголь действует на его организм, чаще всего это заканчивается острым отравлением», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
По словам врачей, детей с острым алкогольных отравлением доставляет в больницу бригада скорой, они пребывают в бессознательном состоянии, иногда в бреду. Зафиксированы и случаи агрессивного поведения, когда подростки кусаются, кричат.
Некоторых подростков находили на улицах или пляжах прохожие. Ребята лежали на скамейках и газонах.
В больнице врачи проводят детоксикацию. После этого с юными пациентами беседует медик или психолог.
«Как правило, детям очень стыдно за свое поведение и они клятвенно обещают больше не пить. Повторно своих пациентов врачи видят редко. Одного такого неудачного раза обычно хватает, чтобы подросток сделал выводы», - добавили в минздраве.
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Я в детстве тоже рано начал бухать, но ни разу сильно не отравлялся