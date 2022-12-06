В Пензе автомобиль перевернулся вверх колесами

Вечером в понедельник, 5 декабря, в Пензе произошло серьезное ДТП. Фото и видео с места события размещены в группе «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах запечатлен автомобиль, перевернувшийся на крышу.
«ДТП. Бакунина. Время 23:20», - обозначил время и место происшествия автор.
О пострадавших в Сети не сообщается.
Аварии с перевертышами в Пензе нередки. Так, 25 ноября на Терновском мосту ВАЗ-2110 опрокинулся на крышу. ДТП произошло в направлении от аэропорта в центр города в час пик и стало причиной затора.
7 июля аналогичное ДТП случилось на путепроводе имени Валерия Капашина, в народе называемом Измайловским. Там столкнулись два автомобиля. После удара одна из легковушек перевернулась на крышу.
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