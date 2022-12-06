В Пензе автомобиль перевернулся вверх колесами

06.12.2022 | 07:47

Вечером в понедельник, 5 декабря, в Пензе произошло серьезное ДТП. Фото и видео с места события размещены в группе «Сова Пенза авто» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах запечатлен автомобиль, перевернувшийся на крышу.

«ДТП. Бакунина. Время 23:20», - обозначил время и место происшествия автор.

О пострадавших в Сети не сообщается.

Аварии с перевертышами в Пензе нередки. Так, 25 ноября на Терновском мосту ВАЗ-2110 опрокинулся на крышу. ДТП произошло в направлении от аэропорта в центр города в час пик и стало причиной затора.

7 июля аналогичное ДТП случилось на путепроводе имени Валерия Капашина, в народе называемом Измайловским. Там столкнулись два автомобиля. После удара одна из легковушек перевернулась на крышу.