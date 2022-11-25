ВАЗ на крыше: в Терновке в час пик образовалась пробка из-за ДТП

25.11.2022 | 17:49

Вечером в пятницу, 25 ноября, на Терновском мосту в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, спровоцировавшее серьезный затор.

«На мосту перевертыш», - рассказал один из очевидцев последствий аварии.

На появившихся в Сети кадрах видно ВАЗ-2110, опрокинувшийся на крышу. Авария произошла в направлении от аэропорта в центр города в час пик.

«Пожарки стоят», «Обе полосы на мосту МЧС перекрыло», «Терновка мертво стоит от аэропорта», - рассказали автомобилисты.

Они с досадой отметили, что ситуацию усугубляет любопытство некоторых водителей, которые притормаживают, чтобы рассмотреть происходящее.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Информации о наличии или отсутствии пострадавших пока нет.