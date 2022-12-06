Пензенцы обнаружили труп молодого мужчины в подъезде дома

Вечером в понедельник, 5 декабря, в подъезде многоквартирного дома на Ключевой улице в Пензе обнаружили тело 27-летнего мужчины. Его заметили местные жители.
В социальной сети «ВКонтакте» очевидцы сообщили, что около 22:00 в подъезд зашли трое молодых людей. Пензенцам показалось, что они, возможно, приняли запрещенные вещества.
Один из приятелей скончался прямо в подъезде, двое других, осознав, что случилось, убежали.
Факт гибели мужчины сетевому изданию «ПензаИнформ» подтвердили в региональном управлении Следственного комитета России.
«По факту смерти мужчины 1995 года рождения проводится проверка. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - рассказала старший помощник руководителя управления Татьяна Махницкая.
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