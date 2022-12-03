В Сурске при пожаре в частном доме погиб ребенок

03.12.2022 | 04:04

Пожарные обнаружили тело ребенка в сгоревшем доме в Сурске. Этот факт подтвердили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Тревожное сообщение из Городищенского района - о ребенке, который предположительно находится внутри охваченного пламенем дома, - поступило вечером в пятницу, 2 декабря.

Пожар начался в 17:40, загорелся деревянный частный дом на улице Восточной. Его тушили 7 человек и 3 машины.

Площадь пожара составила 35 квадратных метров, после 22:00 уже велись пролив и разборка конструкций.

Ближе к 1:00 пожарные нашли тело ребенка. Погиб мальчик 2018 года рождения.