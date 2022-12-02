Дом в Сурске потушен, ребенка пока не обнаружили - МЧС

02.12.2022 | 22:20

Судьба ребенка, который находился в горящем доме в Сурске, до сих пор неизвестна. Об этом заявили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Тревожное сообщение из Городищенского района - о ребенке, предположительно находящемся внутри охваченного пламенем дома, - поступило вечером в пятницу, 2 декабря.

Пожар начался в 17:40. Пламя охватило деревянный частный дом на улице Восточной. По состоянию на 22:15 на месте все еще работали 7 человек и 3 машины.

Площадь пожара составила 35 квадратных метров, сейчас ведется пролив и разборка конструкций. Ребенка пока не обнаружили, уточнили в ГУ МЧС.

По словам местных жителей, речь идет о младенце.

Информация уточняется.