Названа предварительная причина ЧП в доме в Малой Сердобе

01.12.2022 | 18:55

Сигналы спецтехники разбудили жителей села Малая Сердоба. Там на Колышлейскую улицу пришла беда - загорелся частный дом, в котором проживал многодетный отец семейства с тремя ребятишками и гражданской супругой. Взрослые, 47-летний мужчина и 31-летняя женщина, погибли.

«В результате пожара выгорело жилое помещение на площади 120 квадратных метров с последующим обрушением кровли. На тушение пожара привлекалось три единицы техники, 8 человек личного состава. Для установления причины возгорания и по факту пожара проводится проверка», - сообщил зам. начальника отдела УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области Роман Гусев.

О возгорании сообщили соседи. Один из детей самостоятельно выбрался из дома. Двух других спас отец - через окно эвакуировал на улицу. Девочка 12 лет и ее младший брат с признаками отравления продуктами горения доставлены в областную клиническую больницу имени Филатова.

По словам местных жителей, семья благополучная, на учете не состояла. По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело.

В условиях установившихся морозов сотрудники МЧС просят жителей региона внимательно следить за отопительными приборами.

«Не перегружайте электрическую сеть. Печь, эксплуатируемая в жилом помещении, должна быть без трещин и прогаров. Соблюдайте требования пожарной безопасности», - предупредил Роман Гусев.

По предварительной версии, ЧП в доме в Малой Сердобе могло произойти из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.