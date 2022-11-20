В Пензенской области за сутки сгорели четыре бани

20.11.2022 | 09:47

Утром в воскресенье, 20 ноября, в СНТ «Лесное» в Пензенском районе случился пожар. Сообщение о ЧП спасатели получили в 5:51.

Огонь охватил срубовую баню, крытую железом. К счастью, никто не пострадал.

Ликвидацией пламени занимались 11 спасателей, прибывших на место на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, за сутки в регионе зарегистрировали четыре пожара в банях.

«Соблюдайте правила пожарной безопасности, не допускайте перекала печи, берегите себя и свое имущество от огня», - обратились к пензенцам спасатели.

14 ноября в Кузнецке во время пожара в бане погиб 53-летний мужчина. Его тело нашли после ликвидации горения.