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Происшествия

В Пензенской области за сутки сгорели четыре бани

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Утром в воскресенье, 20 ноября, в СНТ «Лесное» в Пензенском районе случился пожар. Сообщение о ЧП спасатели получили в 5:51.

Огонь охватил срубовую баню, крытую железом. К счастью, никто не пострадал.

Ликвидацией пламени занимались 11 спасателей, прибывших на место на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, за сутки в регионе зарегистрировали четыре пожара в банях.

«Соблюдайте правила пожарной безопасности, не допускайте перекала печи, берегите себя и свое имущество от огня», - обратились к пензенцам спасатели.

14 ноября в Кузнецке во время пожара в бане погиб 53-летний мужчина. Его тело нашли после ликвидации горения.

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