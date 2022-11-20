В Пензенской области за сутки сгорели четыре бани

Утром в воскресенье, 20 ноября, в СНТ «Лесное» в Пензенском районе случился пожар. Сообщение о ЧП спасатели получили в 5:51.
Огонь охватил срубовую баню, крытую железом. К счастью, никто не пострадал.
Ликвидацией пламени занимались 11 спасателей, прибывших на место на двух спецмашинах.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, за сутки в регионе зарегистрировали четыре пожара в банях.
«Соблюдайте правила пожарной безопасности, не допускайте перекала печи, берегите себя и свое имущество от огня», - обратились к пензенцам спасатели.
14 ноября в Кузнецке во время пожара в бане погиб 53-летний мужчина. Его тело нашли после ликвидации горения.
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