В Кузнецке потушили пожар в бане и обнаружили погибшего мужчину

16.11.2022 | 10:55

В Кузнецке на улице Баумана произошел пожар, при котором погиб человек. Огонь охватил чердак бани, построенной из кирпича.

Трагедия случилась 14 ноября. В 21:58 спасателям пришло сообщение о ЧП. На место выехали 7 человек на двух спецмашинах.

В результате чердак выгорел по всей площади. Спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1969 года рождения.

Сейчас в обстоятельствах и причинах произошедшего разбираются специалисты.

12 ноября в Пензе пожар случился в доме № 6 на улице Кронштадтской. В двухкомнатной квартире на последнем (пятом) этаже вспыхнули постельные принадлежности. Погиб 54-летний хозяин жилища. Предварительная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем.