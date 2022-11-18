В ночном пожаре в Заводском районе погиб 68-летний пензенец

18.11.2022 | 09:20

В ночь на пятницу, 18 ноября, около часа в Пензе случился пожар, который унес человеческую жизнь.

На четвертом этаже дома № 24 на улице Германа Титова выгорела комната площадью 20 кв. м в двухкомнатной квартире.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, хозяин квартиры, мужчина 1954 года рождения, погиб. Из дома эвакуировали 13 человек.

В тушении пожара участвовали 3 машины и 14 человек. Почему произошло возгорание, выясняется.

17 ноября в Заводском районе случился пожар в расселенном жилом доме № 11 на улице 9 Января. В здании выгорело 50 кв. м. Погибших и пострадавших нет.