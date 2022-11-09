В Пензе ищут свидетелей наезда на мать и ребенка

09.11.2022 | 17:23

В среду, 9 ноября, появилась информация о розыске свидетелей ДТП на улице 65-летия Победы. В аварии пострадали женщина и подросток.

По данным, обнародованным отделением пропаганды УГИБДД УМВД по области, ДТП случилось 5 ноября напротив дома № 3Б около 19:15. 24-летний водитель Hyundai Santa Fe сбил 39-летнюю женщину и девочку 2007 года рождения. Обе были госпитализированы.

Очевидцы сообщили, что наезд произошел на пешеходном переходе.

«Прошу помощи! Земляки, здравствуйте. Я брат попавшей под колеса женщины, девочка - моя племянница. Прошу откликнуться свидетелей данной трагедии», - такой пост появился в соцсети «ВКонтакте».

Автор отмечает цель поиска - «адекватное и беспристрастное расследование». Свидетелей просят позвонить по номеру 8 (911) 455-12-88.