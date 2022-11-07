Сетевое издание|18+|Понедельник|7 ноя 2022|07:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

В массовом ДТП в Нижнеломовском районе погибли два человека

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В воскресенье, 6 ноября, на трассе М5 в Нижнеломовском районе столкнулись четыре автомобиля. Погибли два человека, пятеро пострадали, среди них есть дети.

Подробности ДТП сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД УГИБДД РФ по Пензенской области.

По предварительным данным, авария произошла в 16:45 на 536-м километре. Участниками стали водители Kia, Hyundai, Audi и Ford.

Водитель и пассажир Kia от полученных повреждений скончались на месте. Другой пассажир данного автомобиля госпитализирован.

Также пострадали водитель, пассажирка Ford и находившиеся в салоне два ребенка.

Ранее кадры с места происшествия опубликовал участник чата «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber. В кадр попали две легковые машины с разбитой передней частью.

Из-за аварии на участке ограничили движение, был организован объезд через Плесс- Голицыно. Образовалась пробка около 4 км.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото, видео vk.com/sova_penza
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте