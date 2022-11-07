В массовом ДТП в Нижнеломовском районе погибли два человека

07.11.2022 | 06:44

В воскресенье, 6 ноября, на трассе М5 в Нижнеломовском районе столкнулись четыре автомобиля. Погибли два человека, пятеро пострадали, среди них есть дети.

Подробности ДТП сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД УГИБДД РФ по Пензенской области.

По предварительным данным, авария произошла в 16:45 на 536-м километре. Участниками стали водители Kia, Hyundai, Audi и Ford.

Водитель и пассажир Kia от полученных повреждений скончались на месте. Другой пассажир данного автомобиля госпитализирован.

Также пострадали водитель, пассажирка Ford и находившиеся в салоне два ребенка.

Ранее кадры с места происшествия опубликовал участник чата «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber. В кадр попали две легковые машины с разбитой передней частью.

Из-за аварии на участке ограничили движение, был организован объезд через Плесс- Голицыно. Образовалась пробка около 4 км.