На трассе в Пензенской области ограничили движение из-за ДТП

06.11.2022 | 18:39

На трассе М5 в Пензенской области ограничили движение из-за ДТП. Авария произошла в Нижнеломовском районе в воскресенье, 6 ноября.

По словам очевидца, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с другим транспортным средством. О количестве пострадавших не сообщается.

В ФКУ «Поволжуправтодор» уточнили, что движение на 536-м километре автомобильной дороги М5 «Урал» ограничено с 17:15.

«Объезд организован через автомобильную дорогу Плесс - Голицыно», - добавили в ФКУ «Поволжуправтодор».

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», протяженность затора в районе аварии составляет около 4 км.

По факту случившегося будет проведена проверка.