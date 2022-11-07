В Каменском районе в ДТП погиб 55-летний мужчина

07.11.2022 | 12:33

Смертельная авария произошла в Каменском районе в пятницу, 4 ноября.

По предварительным данным, в 19:25 на 199-м километре автодороги Тамбов - Пенза столкнулись Audi-89 и большегруз Volvo с полуприцепом Kogel.

Большегрузом управлял 35-летний шофер, за рулем легковой иномарки находился 55-летний мужчина.

«В результате происшествия водитель автомобиля Audi-80 от полученных телесных повреждений скончался на месте», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Еще одно трагическое ДТП произошло в воскресенье, 6 ноября, в Нижнеломовском районе. При столкновении четырех транспортных средств два человека погибли. Еще пятеро, среди которых есть дети, пострадали.

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей об ухудшении погодных условий и напоминают, что в таких условиях необходимо правильно выбирать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, не делать резких маневров и перестроений.