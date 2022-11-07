В городищенском лесу больше 12 часов искали пензенца

07.11.2022 | 10:37

В Городищенском районе вечером в воскресенье, 6 ноября, организовали поиски жителя Пензы. Мужчина потерялся в лесу около села Русский Ишим.

Информация о поисках появилась в группе «Подслушано Городищенский район» соцсети «ВКонтакте».

Сообщение о пропавшем поступило в службу 112 в 17:51. К поискам пензенца приступили полицейские, им помогали волонтеры отряда «Лиза Алерт».

«7 ноября в 7:45 поступила информация о том, что мужчина найден, состояние здоровья удовлетворительное», - говорится в посте.

В зеленых массивах Пензенской области нередко теряются люди. В основном это грибники. Так, 25 октября в лесу у села Старое Демкино Шемышейского района заблудились две женщины, отправившиеся за грибами. 22 октября в Мокшанском районе пропали 50-летний мужчина и 58-летняя женщина. Их нашли ночью: у потерявшихся были с собой телефон и спички, и они ждали спасения у костра.