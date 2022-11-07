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Происшествия

Названа возможная причина пожара в ТЦ «Красные холмы»

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В понедельник, 7 ноября, на брифинге в региональном ГУ МЧС России озвучили предварительную причину возгорания в ТЦ «Красные холмы».

ЧП случилось утром 4 ноября. Спасатели вывели из здания около 10 человек, находившихся близко от очага возгорания. Огонь охватил площадь в 200 кв. м. В результате выгорело несколько отделов.

«Два хлопка - и все. Закричали: пожар, пожар! Пламя быстро стало разгораться. Все с огнетушителями побежали. Страшно, конечно, похватали кто что и побежали. Быстро-быстро задымление пошло», - рассказали очевидцы.

Как сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Владислав Пензин, первый экипаж к месту возгорания прибыл в 9:38, через 4 минуты после вызова.

«Прошу записать телефоны, по которым в круглосуточном режиме можно звонить предпринимателям и очевидцам, а также всем пострадавшим при пожаре за справками и консультациями: 68-17-77 и 68-08-57», - добавил Пензин.

Вероятную причину ЧП озвучил замначальника ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Закаткин.

«Наиболее вероятная причина электротехническая. Изъяты два распределительных электрощита и направлены на экспертизу. Результаты будут известны в кратчайшие сроки. Также будет назначена товароведческая и строительно-техническая экспертиза», - сказал он.

По словам Закаткина, пожарную безопасность в «Красных холмах» проверяли в 2018-м. Были обнаружены недостатки, администрация устранила их.

Сами работники ТЦ предположили, что причиной пожара стал загоревшийся шнур электрического чайника, который воткнули в розетку.

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