Происшествия

Работники «Красных холмов» выдвинули версию причины пожара

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В субботу, 5 ноября, корреспондент сетевого издания «ПензаИнформ» пообщался на условиях анонимности с одним из продавцов торгово-ярмарочного комплекса «Красные холмы», где накануне произошел пожар.

- На данный момент здание закрыто для посетителей. Что происходит за запертыми дверями?

- Владельцы точек проводят уборку, укрывают или вывозят товар. Потолок в здании совершенно черный от копоти, его будут белить.

- Сколько отделов пострадало непосредственно от огня?

- Полностью выгорели шесть отделов. Другие пострадали частично: у кого-то оплавились два чемодана, у кого-то обгорел манекен с вещами. Кроме того, большое количество товаров пропахло дымом, во многие вещи черными крапинками въелась сажа. Проведешь рукой по столу - ладонь черная!

- Обсуждают ли ваши коллеги версии возгорания?

- Не знаю, насколько это соответствует истине, но говорят, что продавец одного из отделов решила попить чаю. Возможно, она отлучилась или отвлеклась и в этот момент у электрического чайника загорелся шнур. Но, повторяю, это лишь слухи.

- А что за хлопки слышали все окружающие? В интернете пользователи предполагали, что взрывались баллоны с бытовой химией, в которых используется сжатый воздух.

- Мы считаем, что это трескался от пламени пластик.

- Слышно ли что-нибудь о сроках открытия «Красных холмов»?

- Никакой официальной информации нет, все лишь строят предположения, основываясь на собственных данных. В итоге версии сильно разнятся: одни называют пять дней, другие - две недели, третьи - месяц.

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