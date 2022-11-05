Общество

Пензенца шокировало поведение очевидцев пожара в «Красных холмах»

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В субботу, 5 ноября, торгово-ярмарочный комплекс «Красные холмы» не открыл свои двери для покупателей. Входные группы обнесены красно-белыми сигнальными лентами. Объявления гласят, что ТЯК временно не работает.

Закрытие «Красных холмов» связано с пожаром, который случился накануне, 4 ноября. Из здания эвакуировали 180 человек, в том числе 10 детей. С огнем боролись 43 пожарных, привлекалось 11 единиц техники.

Пламя уничтожило шесть торговых точек, в других магазинах товар пострадал от дыма и копоти.

Фото закрытого после пожара комплекса прислал подписчик портала PenzaInform.ru. Он выразил свою позицию относительно поведения очевидцев, оказавшихся в «Красных холмах» и поблизости во время ЧП.

«В соцсетях было очень много фото и видео, на которых было видно, что работники и посетители ТЦ вальяжно расхаживают или снимают пожар. У людей, что, нет чувства самосохранения? Или они с детства не знают правила поведения при пожаре? Если это так, то пензенцам нужно это как-то донести! Там же могло что-то взорваться, обвалиться, и потом в новостях писали бы о погибших… Люди! Думайте о себе, а не о «крутых видео», - призвал пензенец.

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