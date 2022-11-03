Происшествия

В Пензенской области за сутки произошло три серьезных пожара

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В среду, 2 ноября, кузнецким пожарным дважды пришлось выезжать по тревожным сигналам.

Первое сообщение поступило на пульт диспетчера в 1:09: на улице Ватутина горит срубовой дом. На борьбу с огнем прибыли 8 человек на двух спецавтомобилях. Здание выгорело на площади 20 кв. м.

В 11:37 стало известно о пожаре на улице Совхозной. По адресу прибыли 15 человек, привлекалось 4 единицы техники. Деревянный дом выгорел внутри на площади 14 кв. м, пламя уничтожило кровлю.

Еще одно ЧП произошло в этот же день в Пензе. В 18:00 пришла информация о возгорании в СНТ «Строитель» (поселок Монтажный). На место выехали 9 человек на двух пожарных машинах. Сгорела кирпичная дача площадью 24 кв. м.

«Причины пожаров устанавливаются, пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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