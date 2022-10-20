Ночью в центре Пензы погиб молодой велосипедист

20.10.2022 | 09:37

Молодой мужчина погиб в результате ДТП, случившегося в центре Пензы в ночь на четверг, 20 октября. Трагедия произошла рядом с домом № 1 на улице Кирова.

«По предварительным данным, в 23:05 водитель автомобиля «Лада-Приора» - молодой человек 2000 года рождения - допустил наезд на велосипедиста, мужчину 1997 года рождения», - уточнили в региональном управлении ГИБДД.

Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

«По данному факту проводится проверка», - резюмировали в УГИБДД.

В ночь на 18 октября в Пензе погибла пожилая женщина, сбитая на улице Толстого. После наезда иномарки ее доставили в больницу, но там она скончалась.