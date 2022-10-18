Стало известно о смерти сбитой на улице Толстого женщины

18.10.2022 | 09:54

Пожилая женщина, сбитая в Пензе вечером в понедельник, 17 октября, умерла. Об этом заявили утром 18-го числа в региональном управлении ГИБДД.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на улице Толстого, 3. В 17:55 водитель автомобиля Volkswagen Golf - мужчина 1983 года рождения - допустил наезд на женщину в возрасте около 80 лет.

Согласно уточненным данным, пострадавшая была 1937 года рождения (то есть ей было 85). Ее госпитализировали, но спасти не смогли, в больнице она скончалась.

«По данному факту проводится проверка», - подчеркнули в УГИБДД.

6 октября в Сердобском районе погиб 52-летний мужчина. Виновник его смерти уехал с места происшествия.