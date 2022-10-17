В Пензе пожилую женщину госпитализировали после наезда иномарки

17.10.2022 | 19:53

Пожилая женщина пострадала в результате ДТП, случившегося в Пензе вечером в понедельник, 17 октября.

Инцидент произошел на улице Толстого, 3. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Golf - мужчина 1983 года рождения - допустил наезд на женщину (ориентировочно 80 лет).

Пострадавшая была госпитализирована. Насколько тяжело она пострадала, не сообщается.

«По факту случившегося проводится проверка», - сообщили в региональном управлении ГИБДД.

13 октября в Пензе попал на камеру момент наезда на пешехода у дома № 60 на улице Попова. От удара 38-летнюю женщину перекинуло через автомобиль.