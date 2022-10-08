В Каменке ночной пожар тушили девять человек

В ночь на субботу, 8 октября, в Каменке случился серьезный пожар.
Сообщение о возгорании на первом этаже двухэтажного кирпичного нежилого дома на Заводской, 9, поступило на пульт дежурного в 3:35.
На борьбу с огнем прибыли девять человек личного состава на трех спецавтомобилях.
«Выгорела комната на площади 35 кв. м. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
В причинах и обстоятельствах возгорания разбираются специалисты.
5 октября в Каменке загорелось бывшее общежитие на улице Чкалова. Пожарные при помощи специальной техники спасли трех человек, в том числе ребенка. Еще десять жильцов эвакуировались самостоятельно. В квартире выгорели две комнаты по 12 кв. м.
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