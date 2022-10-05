Происшествия

В Каменке взрослых и ребенка спасли из пожара в многоэтажке через окна

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В среду, 5 октября, в Каменке разгорелся сильный пожар на последнем этаже пятиэтажного дома.

Сообщение о ЧП в бывшем общежитии коридорного типа на Чкалова, 19, поступило на пульт дежурного в 14:42.

На борьбу с огнем прибыли 7 человек личного состава на 3 спецмашинах.

«Пожарно-спасательными подразделениями из окон жилого дома при помощи специальной техники спасены 3 человека, в том числе 1 ребенок. Еще 10 человек эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В квартире выгорели две комнаты по 12 кв. м. На месте пожара работают дознаватели, им предстоит установить причину произошедшего.

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Источник — видео предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Пензенской области
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