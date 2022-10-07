В Пензе пламя уничтожило еще один автомобиль

07.10.2022 | 12:00

В пятницу, 7 октября, в Пензе произошло возгорание автомобиля. Сообщение появилось в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщил автор поста, ЧП случилось возле магазина «Моя родня» на Окружной.

«На заезде к выдаче товара сгорела машина. Время 10:40. Пожарные приехали оперативно, затушили», - написал он.

В главном региональном управлении МЧС рассказали, что сигнал поступил на пульт дежурного в 10:22. На тушение огня прибыла спецмашина с пожарными.

«Автомобиль Ford сгорел внутри по всей площади. Пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются», - сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе ведомства.

Это не первый случай, когда огонь уничтожает транспортные средства. Поздним вечером в среду, 5 октября, на улице Володарского в Пензе такой инцидент произошел с автомобилем Volkswagen Golf. От машины остался лишь обгоревший остов. 25 августа на Ладожской сгорел Nissan.