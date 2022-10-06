В центре Пензы сгорел автомобиль Volkswagen

В ночь на четверг, 6 октября, в центре Пензы сгорел автомобиль. Очевидец поделился записью, сделанной на месте пожара, в городском водительском телеграм-чате.
Судя по кадрам, транспортное средство было полностью охвачено огнем.
«В 22:04 поступило сообщение о пожаре на ул. Володарского. Сгорел автомобиль Volkswagen Golf. На тушение привлекалась 1 единица техники и 7 человек личного состава», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.
После ЧП от машины остался лишь обгоревший остов.
«Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - добавили в ГУ МЧС.
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