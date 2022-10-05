Пензенец повредил чужую машину ради разговора о деньгах

05.10.2022 | 11:31

Во дворе дома на проспекте Строителей в Пензе повредили припаркованный автомобиль Toyota RAV4.

Инцидент произошел вечером во вторник, 4 октября.

В 20:33 правоохранители получили сигнал от местных жителей. По их словам, какой-то мужчина раскачивал иномарку и повредил ее левое крыло. На место выехали сотрудники Росгвардии.

Они выяснили обстоятельства случившегося, быстро установили и нашли злоумышленника.

«Задержанный 1974 года рождения пояснил, что своими действиями он хотел вызвать на разговор хозяина машины, который ему задолжал денежные средства», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.