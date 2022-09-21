На улице Терновского водителю помогли потушить загоревшуюся «Волгу»

В среду, 21 сентября, на улице Терновского, напротив торгового центра «Куб» вспыхнул автомобиль «Волга».
О ЧП рассказали в группе пензенских автомобилистов соцсети «ВКонтакте».
На прикрепленных к посту кадрах видно, что огонь охватил двигатель автомобиля. Возгорание произошло около 17:20.
«На подмогу ринулись несколько неравнодушных водителей с огнетушителями и помогли потушить пожар! Красавцы!» - прокомментировал кадры автор.
10 сентября на трассе в Пензенском районе загорелась стоявшая на обочине «Газель». Огонь ликвидировали восемь спасателей. Машина выгорела полностью.
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