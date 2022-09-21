Происшествия

На улице Терновского водителю помогли потушить загоревшуюся «Волгу»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В среду, 21 сентября, на улице Терновского, напротив торгового центра «Куб» вспыхнул автомобиль «Волга».

О ЧП рассказали в группе пензенских автомобилистов соцсети «ВКонтакте».

На прикрепленных к посту кадрах видно, что огонь охватил двигатель автомобиля. Возгорание произошло около 17:20.

«На подмогу ринулись несколько неравнодушных водителей с огнетушителями и помогли потушить пожар! Красавцы!» - прокомментировал кадры автор.

10 сентября на трассе в Пензенском районе загорелась стоявшая на обочине «Газель». Огонь ликвидировали восемь спасателей. Машина выгорела полностью.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото и видео vk.com/sova_penza
0
0
0
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте