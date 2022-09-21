На улице Терновского водителю помогли потушить загоревшуюся «Волгу»

21.09.2022 | 18:00

В среду, 21 сентября, на улице Терновского, напротив торгового центра «Куб» вспыхнул автомобиль «Волга».

О ЧП рассказали в группе пензенских автомобилистов соцсети «ВКонтакте».

На прикрепленных к посту кадрах видно, что огонь охватил двигатель автомобиля. Возгорание произошло около 17:20.

«На подмогу ринулись несколько неравнодушных водителей с огнетушителями и помогли потушить пожар! Красавцы!» - прокомментировал кадры автор.

10 сентября на трассе в Пензенском районе загорелась стоявшая на обочине «Газель». Огонь ликвидировали восемь спасателей. Машина выгорела полностью.