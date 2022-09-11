На трассе в Пензенском районе загорелась грузовая «Газель»

11.09.2022 | 09:53

Вечером в субботу, 10 сентября, очевидцы сообщили о пожаре на трассе в Пензенском районе. Огонь охватил грузовую машину.

Кадры с места происшествия опубликовали в группе пензенских автомобилистов соцсети «ВКонтакте».

Возгорание возникло в стоявшем на обочине грузовике. Очевидцы сняли пламя, за которым полностью скрылась кабина транспортного средства.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В ведомстве уточнили, что ЧП случилось в 20:18 на 416-м километре трассы Р158. На тушение пожара отправились 8 спасателей на двух спецмашинах.

«Автомобиль «Газель» полностью выгорел. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе.