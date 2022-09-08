Происшествия

Водитель разорванного Mercedes отделался легкими травмами

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В ГИБДД прокомментировали жесткую аварию, случившуюся 7 сентября на улице Луначарского в Пензе. Ее участниками стали автомобили Mercedes-Benz и Renault Master (инкассаторский).

По предварительным данным, все случилось в 21:20 напротив дома № 30. За рулем Mercedes находился 30-летний мужчина, Renault управлял 64-летний шофер.

От удара немецкую иномарку разорвало надвое, заднюю часть через газон отбросило на припаркованный ВАЗ-2107.

«В результате происшествия водитель автомобиля Mercedes-Benz получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи на месте был отпущен», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По факту аварии проводится проверка.

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Источник — фото Дмитрия, invite.viber.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В результате происшествия водитель автомобиля Mercedes-Benz получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи на месте был отпущен
А если бы он был за рулем лады веста, за 2,5 миллиона, думаете так же бы легко отделался?

Гость||

Парню на Мерседесе стоит полностью переосмыслить свою жизнь, в такой аварии просто получил второй шанс...

Гость||

Там мыслить не чем.


Имя: Гость
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