Водитель разорванного Mercedes отделался легкими травмами

08.09.2022 | 09:30

В ГИБДД прокомментировали жесткую аварию, случившуюся 7 сентября на улице Луначарского в Пензе. Ее участниками стали автомобили Mercedes-Benz и Renault Master (инкассаторский).

По предварительным данным, все случилось в 21:20 напротив дома № 30. За рулем Mercedes находился 30-летний мужчина, Renault управлял 64-летний шофер.

От удара немецкую иномарку разорвало надвое, заднюю часть через газон отбросило на припаркованный ВАЗ-2107.

«В результате происшествия водитель автомобиля Mercedes-Benz получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи на месте был отпущен», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По факту аварии проводится проверка.