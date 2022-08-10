ДТП в Белинском районе: устанавливается личность пассажира

10.08.2022 | 19:31

Страшная авария произошла в Белинском районе, на 153-м километре дороги Тамбов - Пенза в первом часу ночи. Участником движения в прямом смысле был только один автомобиль, второй стоял. В него на скорости и врезалась «Лада-Приора». Все, что от нее осталось после столкновения с грузовым МАЗом, - груда металла.

У людей, находившихся в салоне, шансов остаться в живых не было.

«В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «Лада-Приора» скончались на месте. По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Сергей Агеев.

Также устанавливается личность погибшего пассажира.