На переходе в Пензе сбили курьера на велосипеде

В микрорайоне Арбеково в Пензе сбили курьера на велосипеде. Инцидент произошел вечером в среду, 20 июля, на пешеходном переходе у ТРК «Коллаж».
На следующее утро в городском водительском сообществе во «ВКонтакте» опубликовали видео с моментом ДТП. На кадрах запечатлено, как молодого человека на велосипеде сбила иномарка (предположительно, Kia Rio). Пострадавший упал с транспортного средства.
«19:25. Доставщик быстрого питания так торопился, что не слез с велосипеда, чтобы перейти дорогу и осмотреться, вот и результат», - пояснил автор ролика.
Судя по видео, велосипедист получил незначительные телесные повреждения. Вызывали ли на место аварии сотрудников ГИБДД, не уточняется.
В начале июля пензенский водитель едва не сбил маленького велосипедиста в частном секторе. Мальчик вылетел на проезжую часть на скорости.
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Что, прям катомку отбросило?