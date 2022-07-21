Происшествия

На переходе в Пензе сбили курьера на велосипеде

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В микрорайоне Арбеково в Пензе сбили курьера на велосипеде. Инцидент произошел вечером в среду, 20 июля, на пешеходном переходе у ТРК «Коллаж».

На следующее утро в городском водительском сообществе во «ВКонтакте» опубликовали видео с моментом ДТП. На кадрах запечатлено, как молодого человека на велосипеде сбила иномарка (предположительно, Kia Rio). Пострадавший упал с транспортного средства.

«19:25. Доставщик быстрого питания так торопился, что не слез с велосипеда, чтобы перейти дорогу и осмотреться, вот и результат», - пояснил автор ролика.

Судя по видео, велосипедист получил незначительные телесные повреждения. Вызывали ли на место аварии сотрудников ГИБДД, не уточняется.

В начале июля пензенский водитель едва не сбил маленького велосипедиста в частном секторе. Мальчик вылетел на проезжую часть на скорости.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Что, прям катомку отбросило?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В микрорайоне Арбеково в Пензе сбили курьера на велосипеде. Инцидент произошел вечером в среду, 20 июля, на пешеходном переходе у ТРК «Коллаж».
велосипед по пдд - транспортное средство.

т.о. в нарушение п.24.8 пересекал дорогу по пешеходному переходу, и не имея преимущество допустил столкновение с автомобилем

Гость||

сам себе злобный буратино

Гость||

Курьер гастарбайтер?

Гость||

Местный, о своём кредите банку задумался...

Имя: Гость
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