На переходе в Пензе сбили курьера на велосипеде

21.07.2022 | 08:51

В микрорайоне Арбеково в Пензе сбили курьера на велосипеде. Инцидент произошел вечером в среду, 20 июля, на пешеходном переходе у ТРК «Коллаж».

На следующее утро в городском водительском сообществе во «ВКонтакте» опубликовали видео с моментом ДТП. На кадрах запечатлено, как молодого человека на велосипеде сбила иномарка (предположительно, Kia Rio). Пострадавший упал с транспортного средства.

«19:25. Доставщик быстрого питания так торопился, что не слез с велосипеда, чтобы перейти дорогу и осмотреться, вот и результат», - пояснил автор ролика.

Судя по видео, велосипедист получил незначительные телесные повреждения. Вызывали ли на место аварии сотрудников ГИБДД, не уточняется.

В начале июля пензенский водитель едва не сбил маленького велосипедиста в частном секторе. Мальчик вылетел на проезжую часть на скорости.