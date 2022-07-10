В ДТП в Нижнем Ломове пострадали водитель и пассажир

10.07.2022 | 14:17

В воскресенье, 10 июля, в Нижнем Ломове столкнулись две отечественные легковушки. Есть пострадавшие.

Авария произошла на 1-м километре дороги Нижний Ломов - Пачелма - Башмаково. Кадры с последствиями инцидента опубликовал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Участниками стали водители автомобилей ВАЗ-1111 и «Лада-Приора». Правую сторону кузова первого покорежило от удара, у второго повреждена передняя часть.

Сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области сообщили, что, по предварительным данным, ДТП случилось около 8:40.

За рулем автомашины ВАЗ-1111 был 57-летний мужчина, «Приорой» управлял 41-летний.

Травмы в аварии получили водитель ВАЗа, а также 69-летняя пассажирка «Приоры». Медики доставили их в больницу.