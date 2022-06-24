В Пензе несколько человек пострадали при опрокидывании легковушки

24.06.2022 | 19:24

Серьезная авария произошла в Пензе вечером в пятницу, 24 июня. Об этом сообщил один из участников местного водительского телеграм-канала.

«Дорога на Малую Валяевку через дублер Окружной. Время 19:04», - уточнил очевидец.

Он опубликовал фото, на котором запечатлено то, что осталось от легкового автомобиля.

«По предварительным данным, при опрокидывании транспортного средства пострадали четыре человека», - сообщили в региональном управлении ГИБДД, подчеркнув, что информация не является окончательной.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ДПС. Уточненные данные будут опубликованы позднее.