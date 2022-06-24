В Пензе несколько человек пострадали при опрокидывании легковушки

Серьезная авария произошла в Пензе вечером в пятницу, 24 июня. Об этом сообщил один из участников местного водительского телеграм-канала.
«Дорога на Малую Валяевку через дублер Окружной. Время 19:04», - уточнил очевидец.
Он опубликовал фото, на котором запечатлено то, что осталось от легкового автомобиля.
«По предварительным данным, при опрокидывании транспортного средства пострадали четыре человека», - сообщили в региональном управлении ГИБДД, подчеркнув, что информация не является окончательной.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ДПС. Уточненные данные будут опубликованы позднее.
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