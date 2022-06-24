Происшествия

В Пензе несколько человек пострадали при опрокидывании легковушки

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Серьезная авария произошла в Пензе вечером в пятницу, 24 июня. Об этом сообщил один из участников местного водительского телеграм-канала.

«Дорога на Малую Валяевку через дублер Окружной. Время 19:04», - уточнил очевидец.

Он опубликовал фото, на котором запечатлено то, что осталось от легкового автомобиля.

«По предварительным данным, при опрокидывании транспортного средства пострадали четыре человека», - сообщили в региональном управлении ГИБДД, подчеркнув, что информация не является окончательной.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ДПС. Уточненные данные будут опубликованы позднее.

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Источник — Фото t.me/sova_penza58
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Гость||

Они глупыми мордами треснулись?

Гость||

А антикризисная гранта выдержит такой удар?

Гость||

На ровном месте!

Гость||

Глупая молодежь выпендривается, а ездить ещё не научилась. К сожалению страдают те, кто в этот момент находится рядом. Явно превышение скорости и потеря контроля над управлением в повороте. В этом повороте уже столько машин улетело.

Гость||

опасная дорога.это была двенашка,зада у нее не было вообще

Имя: Гость
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