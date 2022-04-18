В Заречном из загоревшейся квартиры спасли двух человек

18.04.2022 | 10:43

В Заречном в воскресенье, 17 апреля, случился пожар. Сообщение о ЧП было получено в 2:58.

Очевидцы рассказали, что из квартиры на пятом этаже дома № 90 на проспекте Мира идет дым. На место прибыли 17 спасателей на трех спецмашинах.

Они обнаружили сильное задымление в подъезде, а у квартиры, где случилось ЧП, мужчину. Его передали медикам, сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на начальника центра противопожарной пропаганды и общественных связей Кристину Найденову.

Из загоревшейся квартиры спасли еще одного человека.

Общая площадь пожара составила 1 кв. м. Огню вовремя не дали распространиться. Пламя повредило мебель, закоптило стены и потолок.

Специалистам предстоит установить причину и обстоятельства возгорания.

17 апреля пожар произошел в многоэтажке на улице Мира в Пензе. В квартире дома № 43 загорелись личные вещи. Спасатели обнаружили погибшего мужчину.