Сетевое издание|18+|Четверг|14 апр 2022|10:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В регионе участились случаи возгорания сухой травы

Печать
Telegram

В региональном управлении ГУ МЧС России отметили, что в Пензенской области выросло число пожаров, которые связаны с возгоранием сухой травы и мусора.

Так, в четверг, 14 апреля, спасатели сообщили, что за минувшие сутки 24 раза выезжали на тушение сухой травы. Общая площадь таких пожаров превысила 5 га.

По словам пресс-службы ГУ МЧС России, подобные ЧП разрушительны, наносят непоправимый вред, уничтожая большие площади травы и лесной подстилки. Огонь от порыва ветра может мгновенно перекинуться на ближайшие дома или зеленую зону.

«Вопреки распространенному мнению о полезности пала прошлогодней травы для почвенного покрова сельскохозяйственных угодий, на практике это только наносит вред», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее о необходимости быть осторожными в обращении с огнем жителям областного центра напомнили в управлении по делам ГОЧС.

Горожан попросили не сжигать сухую траву и мусор вблизи кустов, деревьев, построек, не оставлять горящий костер без присмотра, не бросать непотушенные спички и окурки, не позволять детям баловаться с огнеопасными предметами. Также следует очистить от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
0
0
0
 
Гость||

Петух разыгрывается

Гость||

ЛЮДИ!! У нас скоро будет возгорание квартир!! Когда эти "люди" отключат отопление на шевченко? Третий день на сухом пайке. Нас ждет мучительная смерть.Многочисленные Мэры, их заместители. пресс секретари и еще целая КУЧА наших "любимых" чиновников, которых мы не выбирали. Работайте, блин

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте