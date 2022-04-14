В регионе участились случаи возгорания сухой травы

14.04.2022 | 10:25

В региональном управлении ГУ МЧС России отметили, что в Пензенской области выросло число пожаров, которые связаны с возгоранием сухой травы и мусора.

Так, в четверг, 14 апреля, спасатели сообщили, что за минувшие сутки 24 раза выезжали на тушение сухой травы. Общая площадь таких пожаров превысила 5 га.

По словам пресс-службы ГУ МЧС России, подобные ЧП разрушительны, наносят непоправимый вред, уничтожая большие площади травы и лесной подстилки. Огонь от порыва ветра может мгновенно перекинуться на ближайшие дома или зеленую зону.

«Вопреки распространенному мнению о полезности пала прошлогодней травы для почвенного покрова сельскохозяйственных угодий, на практике это только наносит вред», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее о необходимости быть осторожными в обращении с огнем жителям областного центра напомнили в управлении по делам ГОЧС.

Горожан попросили не сжигать сухую траву и мусор вблизи кустов, деревьев, построек, не оставлять горящий костер без присмотра, не бросать непотушенные спички и окурки, не позволять детям баловаться с огнеопасными предметами. Также следует очистить от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.