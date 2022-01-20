В Пензе названа предварительная причина смертельного пожара в бане

20.01.2022 | 13:10

В Пензе следователи выясняют причины трагедии, произошедшей поздним вечером в среду, 19 января, на улице Сурикова.

В 21:19 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре. С огнем боролись 12 человек. После ликвидации возгорания было найдено тело мужчины 1962 года рождения.

При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

«По предварительным данным, возникновение пожара могло быть связано с эксплуатацией печи. Точная причина будет установлена в ходе проведения доследственной проверки», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства гибели мужчины и произошедшего пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.