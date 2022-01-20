При пожаре в бане на Бугровке погиб мужчина

В Пензе выясняют обстоятельства и причину пожара, в результате которого погиб человек. Возгорание произошло ночью в среду, 19 января, на Бугровке.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали, что сообщение о ЧП на улице Сурикова, 67, поступило в 21:19. На место пожара выехали 12 сотрудников ведомства на двух спецавтомобилях.
Огонь уничтожил кровлю и повредил внутренние помещения в срубовой бане площадью 30 кв. м.
Хозяин постройки - мужчина 1962 года рождения - погиб. По факту случившегося проводится проверка.
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Как же так, братан? Братан, как же так???