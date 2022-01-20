При пожаре в бане на Бугровке погиб мужчина

20.01.2022 | 09:50

В Пензе выясняют обстоятельства и причину пожара, в результате которого погиб человек. Возгорание произошло ночью в среду, 19 января, на Бугровке.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали, что сообщение о ЧП на улице Сурикова, 67, поступило в 21:19. На место пожара выехали 12 сотрудников ведомства на двух спецавтомобилях.

Огонь уничтожил кровлю и повредил внутренние помещения в срубовой бане площадью 30 кв. м.

Хозяин постройки - мужчина 1962 года рождения - погиб. По факту случившегося проводится проверка.